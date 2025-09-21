Murder party de Riantec à Port-Louis. Le meurtre du Gouverneur ! Espace culturel – Château de Kerdurand Riantec

Murder party de Riantec à Port-Louis. Le meurtre du Gouverneur ! Dimanche 21 septembre, 13h45 Espace culturel – Château de Kerdurand

Plusieurs départs entre 13h45 et 15h45 à partir du Château de Kerdurand –

Déconseillé aux moins de 10 ans.

Moyen de locomotion nécessaire pour le trajet Riantec/Port-Louis (possibilité de covoiturer).

Sur inscription avant le 16 septembre :

Début : 2025-09-21T13:45:00 – 2025-09-21T15:45:00

Fin : 2025-09-21T13:45:00 – 2025-09-21T15:45:00

Murder Party de Riantec à Port-Louis, « Le meurtre du Gouverneur ! », Organisée par les villes de Riantec et de Port-Louis, en partenariat avec Guide et Vous.

Sombre Affaire au Siècle des Lumières

Les villes de Riantec et Port-louis vous invitent à participer à une Murder Party au cœur des intrigues du XVIIIe siècle, à l’occasion des Journées du Européennes du Patrimoine 2025.

L’heure est grave ! Nous sommes en 1762. L’effervescence de la rade, plaque tournante du commerce avec les Indes, est brisée par le meurtre du Gouverneur de Port-Louis, retrouvé sans vie dans son bureau secret de la Grande Poudrière. Le Commissaire du Roi aux Hautes Affaires Criminelles est dépêché sur place pour mener l’enquête… Mais il aura besoin de votre flair.

Devenez Enquêteur d’un Jour ! Interrogez les suspects : un négociant passionné de botanique, une domestique à l’honneur bafoué, un chirurgien de marine aux mœurs étranges et la femme d’un capitaine de la Compagnie des Indes, séductrice et ambitieuse. Chacun a sa version des faits, ses secrets, ses motivations… Le (ou la) coupable vous mentira, droit dans les yeux !

Une enquête ludique et immersive sur les deux communes, du domaine de Kerdurand à Riantec jusqu’au cœur de ville à Port-Louis.

Votre perspicacité sera-t-elle suffisante pour démasquer l’assassin ?

Espace culturel – Château de Kerdurand Parc de Kerdurand 56670 Riantec

Situé dans une belle bâtisse du XVIIIe siècle, l'Espace culturel de Kerdurand est un service municipal dédié aux activités culturelles de la commune.

Toute l'année, l'espace est ouvert à toutes les formes d'expression artistique. Il accueille des expositions d'art, des concerts, des récitals ainsi que des résidences artistiques. Le parvis et la cour du château sont également le théâtre de spectacles en extérieur.

Toute l’année, l’espace est ouvert à toutes les formes d’expression artistique. Il accueille des expositions d’art, des concerts, des récitals ainsi que des résidences artistiques. Le parvis et la cour du château sont également le théâtre de spectacles en extérieur. Présence d’un parking

Ligne de bus située à proximité

