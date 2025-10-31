Murder Party d’Halloween à l’Alzire L’Alzire Jarnages

Murder Party d’Halloween à l’Alzire

L’Alzire 30 grande rue Jarnages Creuse

Jeux Grandeur Nature Murder Party d’Halloween FLASH SPÉCIAL

Stupeur, ce matin, dans le paisible village de Jarnages, en Creuse Alfonso Lupini, célèbre magicien italien, a été retrouvé assassiné sur la scène extérieure de l’Alzire, alors qu’il répétait le numéro d’évasion qui lui avait permis de remporter le premier prix au Festival International de la Magie, en 2024. Aussitôt dépêché sur place, le non moins fameux inspecteur Charles Eukôlm’s s’empare de l’affaire. Mais l’assassin court toujours… Et, selon les premiers éléments de l’enquête, recueillis par notre journaliste auprès d’une source bien informée, il se pourrait qu’il soit encore parmi nous !

Rejoignez l’équipe d’inspecteurs, incarnez l’un des protagonistes de cette rocambolesque intrigue, et participez à la grande reconstitution du meurtre organisée dans tout le village de Jarnages. .

L’Alzire 30 grande rue Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 47 27 lamoustache@alzire.fr

