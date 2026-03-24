MURDER PARTY DU FESTIVAL DE L’IMAGINAIRE

Balaruc-le-Vieux Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Dans le cadre du Festival de l’Imaginaire de Balaruc-le-Vieux, nous vous proposons une MURDER PARTY intitulée Mélodrame Nippon, qui a tué l’artiste Mizuki Sato?

Dans le cadre du Festival de l’Imaginaire de Balaruc-le-Vieux, nous vous proposons une MURDER PARTY intitulée Mélodrame Nippon, qui a tué l’artiste Mizuki Sato? Luttes de pouvoir, jalousies et secrets autour de ce meurtre…A partir de 9 ans Soirée familiale.Précédée par des danses japonaises. Ribo sera accompagnée de Romain au shamisen, instrument traditionnel japonais à 3 cordes.Une invitation à voyager au coeur de l’atmosphère élégante et raffinée du Japon traditionnel.5 euros Inscription obligatoire mairie@ville-balaruclevieux.frPLACES LIMITEES .

Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 40 00 mairie@ville-balaruclevieux.fr

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English : MURDER PARTY DU FESTIVAL DE L’IMAGINAIRE

As part of the Festival de l’Imaginaire de Balaruc-le-Vieux, we’re hosting a MURDER PARTY entitled Nippon Melodrama, who killed artist Mizuki Sato?

L’événement MURDER PARTY DU FESTIVAL DE L’IMAGINAIRE Balaruc-le-Vieux a été mis à jour le 2026-03-24 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE