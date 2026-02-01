Murder Party Enquête à la médiathèque Saint-Nicolas-d’Aliermont

Murder Party Enquête à la médiathèque

2 Place de la Libération Saint-Nicolas-d'Aliermont Seine-Maritime

2026-02-27 18:30:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Faites partie d’un jeu de rôle grandeur nature, avec un scénario dans lequel un crime a été commis, et c’est à vous de le résoudre.

A partir de 12 ans. .

+33 2 35 04 85 16 tourisme@falaisesdutalou.fr

