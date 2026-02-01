Murder Party Enquête à la médiathèque Saint-Nicolas-d’Aliermont
vendredi 27 février 2026.
Murder Party Enquête à la médiathèque
2 Place de la Libération Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 18:30:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Faites partie d’un jeu de rôle grandeur nature, avec un scénario dans lequel un crime a été commis, et c’est à vous de le résoudre.
A partir de 12 ans. .
2 Place de la Libération Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 85 10 tourisme@falaisesdutalou.fr
English : Murder Party Enquête à la médiathèque
