Murder party enquête grandeur nature Maison Garonne Boé

Maison Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Enquêter sur une scène de crime, collecter les différents indices et interroger les témoins pour dénouer le fil de l’intrigue. Découvrez le coupable, son mobile et son mode opératoire au cours d’une enquête grandeur nature animée par Mortelle Soirée !

Un drame vient de se produire à la Maison de Garonne Julie Talbot était une spécialiste des baleines. Elle devait prendre la direction d’une expédition dans le Pacifique Sud. Hélas, elle ne partira jamais car elle est retrouvée morte un mois avant le départ. Les découvertes qu’elle allait faire risquaient-elles de déranger ? Quelqu’un voulait-il prendre sa place ?

Pour un public d’ados et d’adultes, de 14 à 99 ans ! .

Maison Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

English : Murder party enquête grandeur nature

Investigate a crime scene, collect clues and question witnesses to unravel the plot. Discover the culprit, his motive and his modus operandi during a life-size investigation hosted by Mortelle Soirée!

German : Murder party enquête grandeur nature

Untersuchen Sie einen Tatort, sammeln Sie Indizien und befragen Sie Zeugen, um die Handlung zu entwirren. Entdecken Sie den Täter, sein Motiv und seine Vorgehensweise in einer von Mortelle Soirée geleiteten Ermittlung in Lebensgröße!

Italiano :

Indagate su una scena del crimine, raccogliete indizi e interrogate i testimoni per svelare la trama. Scoprite il colpevole, il suo movente e il suo modus operandi durante un’indagine a grandezza naturale ospitata da Mortelle Soirée!

Espanol : Murder party enquête grandeur nature

Investiga la escena de un crimen, reúne pistas e interroga a los testigos para desentrañar la trama. ¡Descubre al culpable, sus motivos y su modus operandi durante una investigación a tamaño real organizada por Mortelle Soirée!

