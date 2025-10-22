Murder party – Enquête grandeur nature Médiathèque du Pellerin Le Pellerin

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-22 15:00 –

Gratuit : oui Sur inscription Tout public

Dans le cadre de Bibliothèques en fête 2025 Du 11 au 25 octobre, les médiathèques de La Montagne, Saint-Jean-de-Boiseau et Le Pellerin vous invitent à une nouvelle édition de Bibliothèques en fête.Cette année, l’événement culturel intercommunal gratuit se place sous le signe du polar et de l’investigation. Expositions, ateliers, jeux, spectacles, murder party… petits et grands sont attendus pour partager des moments ludiques, conviviaux et mystérieux. Au programme du mercredi 22 octobre à la médiathèque du Pellerin De 15h à 17h, une enquête vous attend au cœur de la médiathèque George-Sand… Interrogatoires, fouilles, indices : saurez-vous trouver le coupable ? Animée par la compagnie Sharewood Anim’, cette murder party est une expérience immersive et palpitante.À partir de 8 ans (accompagné d’un adulte) – Sur inscriptionProgramme complet de Bibliothèques en fête disponible sur www.ville-lepellerin.fr

Médiathèque du Pellerin Le Pellerin 44640

02 51 79 81 90 https://mediatheque.ville-lepellerin.fr/ mediatheque@ville-lepellerin.fr