Murder party , enquête grandeur nature Saint-Céré vendredi 31 octobre 2025.
Avenue Pierre et Andrée Delbos Saint-Céré Lot
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 16:30:00
2025-10-31
Après le succès de l’an dernier, la Murder Party revient ! Plongez dans une enquête grandeur nature en parcourant les rues de Saint-Céré. L’an passé, le projectionniste du cinéma avait été assassiné !
Mais cette fois, un nouveau mystère vous attend. Serez-vous capables de démasquer la, le ou les coupable(s) ?
Un conseil N’hésitez pas à venir avec un accessoire des années 1980
Organisée par la Maison des Associations qui vous offre le goûter .
Avenue Pierre et Andrée Delbos Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 7 84 27 52 19
English :
After last year?s success, the Murder Party is back! Dive into a life-size investigation as you take to the streets of Saint-Céré
German :
Nach dem Erfolg des letzten Jahres kehrt die Murder Party zurück! Tauchen Sie in eine lebensgroße Ermittlung ein, indem Sie durch die Straßen von Saint-Céré laufen
Italiano :
Dopo il successo dello scorso anno, torna il Murder Party! Immergetevi in un’indagine a grandezza naturale mentre passeggiate per le strade di Saint-Céré
Espanol :
Tras el éxito del año pasado, ¡vuelve la Murder Party! Sumérgete en una investigación a escala real mientras recorres las calles de Saint-Céré
L’événement Murder party , enquête grandeur nature Saint-Céré a été mis à jour le 2025-10-12 par OT Vallée de la Dordogne