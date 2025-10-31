Murder party , enquête grandeur nature Saint-Céré

Avenue Pierre et Andrée Delbos Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 16:30:00

2025-10-31

Après le succès de l’an dernier, la Murder Party revient ! Plongez dans une enquête grandeur nature en parcourant les rues de Saint-Céré. L’an passé, le projectionniste du cinéma avait été assassiné !

Mais cette fois, un nouveau mystère vous attend. Serez-vous capables de démasquer la, le ou les coupable(s) ?

Un conseil N’hésitez pas à venir avec un accessoire des années 1980

Organisée par la Maison des Associations qui vous offre le goûter .

Avenue Pierre et Andrée Delbos Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 7 84 27 52 19

English :

After last year?s success, the Murder Party is back! Dive into a life-size investigation as you take to the streets of Saint-Céré

German :

Nach dem Erfolg des letzten Jahres kehrt die Murder Party zurück! Tauchen Sie in eine lebensgroße Ermittlung ein, indem Sie durch die Straßen von Saint-Céré laufen

Italiano :

Dopo il successo dello scorso anno, torna il Murder Party! Immergetevi in un’indagine a grandezza naturale mentre passeggiate per le strade di Saint-Céré

Espanol :

Tras el éxito del año pasado, ¡vuelve la Murder Party! Sumérgete en una investigación a escala real mientras recorres las calles de Saint-Céré

