Murder party, Espace d’Interprétation du Gallo-romain,

Murder party Samedi 23 mai, 18h30 Espace d’Interprétation du Gallo-romain Charente

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00

Retrouvez le meurtrier de Quintus Fabius mort au IIème siècle ap. J.-C. dans le théâtre des Bouchauds grâce aux indices laissés par les archéologues dans le musée.

A partir de 12 ans. Sur réservation. Gratuit

Rendez-vous à l’Espace d’Interprétation

Espace d’Interprétation du Gallo-romain Les Bouchauds 16170 Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545218005 https://www.rouillac-tourisme.fr/ https://www.facebook.com/Office-de-Tourisme-du-Rouillacais-1947423745474486/ L’Espace d’Interprétation du Gallo-Romain permet une meilleure compréhension des ruines gallo-romaines grâce à une maquette, de nombreux plans et des panneaux explicatifs. Il vous donne toutes les clefs de lecture pour mieux comprendre votre visite. Les informations sont disponibles en anglais, néerlandais et allemand, via une brochure disponible à l’accueil. Gratuit

Retrouvez le meurtrier de Quintus Fabius mort au IIème siècle ap. J.-C. dans le théâtre des Bouchauds grâce aux indices laissés par les archéologues dans le musée.

©OT Rouillac