Murder Party Fêtes Normandes Evreux Théâtre Legendre Évreux

Théâtre Legendre Square Georges Brassens Évreux Eure

Début : 2025-10-04 17:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04 2025-10-05

Enquête grandeur nature au théâtre Legendre

Qui a tué Paul Vamar et volé le manuscrit original de Guy de Maupassant

Vous vous sentez une âme de Colombo ? Vous aimeriez découvrir notre magnifique Théâtre à l’italienne sous un autre jour ? Vous aimez jouer en famille ? L’enquête au théâtre Legendre est faite pour vous !

Nous sommes en 1883. Alors que l’imprimerie Charon vient d’acquérir le Pain maudit , le dernier conte manuscrit de Maupassant, et qu’elle s’apprête à fêter l’événement au Théâtre Legendre en présence du ministre, l’ouvrier responsable du document est retrouvé mort au théâtre, son sac vidé du précieux manuscrit…

Samedi 4 octobre à 14h et 17h et dimanche 5 octobre à 14h et 16h30

Adultes et enfants à partir de 8 ans (durée environ 2 heures) .

Théâtre Legendre Square Georges Brassens Évreux 27000 Eure Normandie +33 2 32 24 04 43

