Murder Party Géante – Mystère Au Bal De Promo 1986 + Dj Set Food Market | Loisirs | Événements | Boom Boom Villette Paris

Enfilez vos plus beaux habits de bal, formez votre équipe et plongez dans le Cluedo Grandeur Nature « Mystère au Bal de Promo 1986 ».

Costumes, intrigues et rebondissements garantis dans un décor impressionnant !

️ SYNOPSIS ️

Nous sommes en 1986.

Le BDE de la fac de Sciences Humaines organise son bal annuel de promo pour les étudiant·e·s de l’université.

Au programme : concert, élection de Miss Campus et surboum !

Mais attention… l’année dernière, le bal a tourné au drame et la soirée a été annulée.

Cette fois-ci, tout semble prêt pour une fête inoubliable — jusqu’à ce que l’élection de Miss Campus prenne une tournure tragique…

Tente de gagner jusqu’à 500 euros de lots !

Des cartes du Food Market (jusqu’à 100 euros), parties de shuffleboard ou de fléchettes, consommations, jeux… et plein d’autres surprises !

L’équipe du Lip-sync Challenge revient au Boom Boom Villette pour la plus fun des soirées d’enquête !

Le samedi 01 novembre 2025

de 21h00 à 02h00

payant

De 12 à 15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

