Murder Party grandeur nature Nuit Européenne des Musées Méru

Méru

Murder Party grandeur nature Nuit Européenne des Musées

51 Rue Roger Salengro Méru Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le musée de la Nacre et de la Tabletterie vous invite à vivre une expérience immersive hors du commun…

Plongez dans l’atmosphère mystérieuse d’une soirée spirite orchestrée par la Compagnie de la Fortune. Alors que les esprits sont invoqués, l’un d’eux révèle un terrible secret il a été assassiné.

Saurez-vous percer l’énigme ?

Menez l’enquête aux côtés de l’inspecteur Bell, recueillez les indices, interrogez les suspects et démasquez le coupable dans cette Murder Party grandeur nature, au cœur du musée.

Frissons, suspense et convivialité garantis pour une soirée inoubliable, à partager entre amis ou en famille.

Inscription recommandée places limitées..

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le musée de la Nacre et de la Tabletterie vous invite à vivre une expérience immersive hors du commun…

Plongez dans l’atmosphère mystérieuse d’une soirée spirite orchestrée par la Compagnie de la Fortune. Alors que les esprits sont invoqués, l’un d’eux révèle un terrible secret il a été assassiné.

Saurez-vous percer l’énigme ?

Menez l’enquête aux côtés de l’inspecteur Bell, recueillez les indices, interrogez les suspects et démasquez le coupable dans cette Murder Party grandeur nature, au cœur du musée.

Frissons, suspense et convivialité garantis pour une soirée inoubliable, à partager entre amis ou en famille.

Inscription recommandée places limitées.. .

51 Rue Roger Salengro Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 61 74 reservation@musee-nacre.fr

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English :

For European Museum Night, the Musée de la Nacre et de la Tabletterie invites you to enjoy an extraordinary immersive experience?

Immerse yourself in the mysterious atmosphere of a spiritualist evening orchestrated by the Compagnie de la Fortune. As the spirits are summoned, one of them reveals a terrible secret: he has been murdered.

Can you solve the enigma?

Join Inspector Bell in collecting clues, questioning suspects and unmasking the culprit in this life-size Murder Party in the heart of the museum.

Thrills, suspense and conviviality guaranteed for an unforgettable evening, to be shared with friends or family.

Registration recommended ? places limited.

L’événement Murder Party grandeur nature Nuit Européenne des Musées Méru a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre