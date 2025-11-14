Murder Party Chez Tatie Granville
La Murder Party est une sorte de Cluedo géant: chaque participant joue un personnage et cherche à résoudre les énigmes.
Vous êtes cordialement invité à Réunion Mortelle, une soirée de rancunes lycéennes, de rivalités actuelles, et d’assassinat !
Sont compris dans la soirée: deux verres et un buffet de grignotages apéro.
Possibilité de consommer ensuite avec participation. .
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
