Murder Party Chez Tatie Granville

Murder Party

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14 23:00:00

Date(s) :

2025-11-14

La Murder Party est une sorte de Cluedo géant: chaque participant joue un personnage et cherche à résoudre les énigmes.

Vous êtes cordialement invité à Réunion Mortelle, une soirée de rancunes lycéennes, de rivalités actuelles, et d’assassinat !

Sont compris dans la soirée: deux verres et un buffet de grignotages apéro.

Possibilité de consommer ensuite avec participation. .

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

English : Murder Party

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Murder Party Granville a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Granville Terre et Mer