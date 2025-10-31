Murder Party Halloween à l’abbaye de Fontaine-Guérard Radepont
D714 Radepont Eure
Vendredi 31 Octobre, Arômes et Passions organise pour une première une Murder Party à l’abbaye.
Une nuit noire, un cri étouffé dans les couloirs de pierres, dans l’ombre un corps sans vie. Le tueur, lui, se fond dans l’ombre et vous regarde déjà…Allez-vous le démasquer?
14h30 à 16h30
17h00 à 19h 00
19h30 à 21h30
Tarif 30€
Réservations: https://www.billetweb.fr/murder-party-speciale-halloween .
D714 Radepont 27380 Eure Normandie +33 6 08 53 33 01 aromesetpassions@gmail.com
