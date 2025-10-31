Murder Party Halloween à l’abbaye de Fontaine-Guérard Radepont

Murder Party Halloween à l’abbaye de Fontaine-Guérard Radepont vendredi 31 octobre 2025.

Murder Party Halloween à l’abbaye de Fontaine-Guérard

D714 Radepont Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 14:30:00

fin : 2025-10-31 21:30:00

Date(s) :

2025-10-31

Vendredi 31 Octobre, Arômes et Passions organise pour une première une Murder Party à l’abbaye.

Une nuit noire, un cri étouffé dans les couloirs de pierres, dans l’ombre un corps sans vie. Le tueur, lui, se fond dans l’ombre et vous regarde déjà…Allez-vous le démasquer?

Horaire des séances

14h30 à 16h30

17h00 à 19h 00

19h30 à 21h30

Tarif 30€

Réservations: https://www.billetweb.fr/murder-party-speciale-halloween .

D714 Radepont 27380 Eure Normandie +33 6 08 53 33 01 aromesetpassions@gmail.com

English : Murder Party Halloween à l’abbaye de Fontaine-Guérard

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Murder Party Halloween à l’abbaye de Fontaine-Guérard Radepont a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Lyons Andelle