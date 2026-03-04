Murder Party Rue de l’Armel Hénon

Murder Party

Rue de l’Armel Bibliothèque Hénon Côtes-d’Armor

2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03 00:00:00

2026-04-03

Le réseau des bibliothèques Au fil de l’Évron a un an ! Pour fêter cette 1ère bougie, une soirée évènement était organisée, se passant tour à tour dans chacune des cinq bibliothèques du réseau. Différentes animations étaient au programme, mais c’est un évènement imprévu qui va marquer la soirée puisqu’une adhérente, Mme Cado, a été assassinée!

Constituez votre équipe, et venez résoudre ce crime, au cours d’une enquête qui vous amènera à visiter les cinq bibliothèques du réseau pour relever les indices et identifier le coupable !

Réservé aux abonnés adultes ! Pour information apportez une lampe, des marches seront présentes,

Annulation 24h avant pour faire profiter ceux en liste d’attente. .

