Murder party La Doline Millau
Murder party La Doline Millau vendredi 10 octobre 2025.
Murder party La Doline
Théâtre La Doline Millau Aveyron
Début : 2025-10-10
fin : 2025-12-12
2025-10-10 2025-12-12 2026-02-13
Vous êtes fan de séries ou romans policiers ? Vous aimez passer en revue tous les suspects jusqu’à découvrir vous-même le coupable ?
Alors cette soirée est faite pour vous !
Une Murder Party est un spectacle dont vous êtes le héros. A vous de démasquer le coupable au travers d’interrogatoires et d’analyses d’indices. Il s’agit d’un spectacle immersif et participatif dans lequel rien n’est laissé au hasard…
Nouveau scénario à chaque soirée !
A la fin, les personnages vous révéleront leurs petits secrets…
La vérité n’a jamais été aussi proche !
Vendredi 10 Octobre 20h30
Vendredi 12 Décembre 20h30
Vendredi 13 Février 20h30
Durée 1 h 30 environ. Pour tout public.
Entrée Normal 15 € Réduit 10 €
Réservations conseillées 05 65 58 83 40 ou sur www.theatredeladoline.com .
Théâtre La Doline Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 83 40 theatredeladoline@hotmail.fr
L’événement Murder party La Doline Millau a été mis à jour le 2025-09-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)