Murder party La Doline

Théâtre La Doline Millau Aveyron

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Vous êtes fan de séries ou romans policiers ? Vous aimez passer en revue tous les suspects jusqu’à découvrir vous-même le coupable ?



Alors cette soirée est faite pour vous !



Une Murder Party est un spectacle dont vous êtes le héros. A vous de démasquer le coupable au travers d’interrogatoires et d’analyses d’indices. Il s’agit d’un spectacle immersif et participatif dans lequel rien n’est laissé au hasard…



Nouveau scénario à chaque soirée !



A la fin, les personnages vous révéleront leurs petits secrets…



La vérité n’a jamais été aussi proche !

Vendredi 10 Octobre 20h30

Vendredi 12 Décembre 20h30

Vendredi 13 Février 20h30

A la fin, les personnages vous révéleront leurs petits secrets…

La vérité n’a jamais été aussi proche !

Durée 1 h 30 environ. Pour tout public.

Entrée Normal 15 € Réduit 10 €

Réservations conseillées 05 65 58 83 40 ou sur www.theatredeladoline.com .

Théâtre La Doline Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 83 40 theatredeladoline@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Murder party La Doline Millau a été mis à jour le 2025-09-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)