Murder Party La mort d’un privé… Médiathèque Les Ailes du Temps Morlaix

Murder Party La mort d’un privé…

Médiathèque Les Ailes du Temps 5 Rue Léon Gambetta Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Quelque part en Californie du Sud, entre ville et campagne, un détective privé est retrouvé mort…

Un jeu d’enquête policière.

En famille ou avec des amis, constituez l’une des équipes des enquêteurs (4 à 5 joueurs par équipe), interrogez les témoins, trouvez les preuves pour peut-être démasquer le coupable !

Pour adultes et adolescents, à partir de 14 ans

(Sur réservation au 02.98.15.20.60) .

Médiathèque Les Ailes du Temps 5 Rue Léon Gambetta Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Murder Party La mort d’un privé…

L’événement Murder Party La mort d’un privé… Morlaix a été mis à jour le 2026-01-13 par OT BAIE DE MORLAIX