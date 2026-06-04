Murder party L’Affaire Abbé Claude Abbaye de Beauport Paimpol

Paimpol

Murder party L’Affaire Abbé Claude

Abbaye de Beauport 32 Chemin de l’Abbaye Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Une Murder Party à l’abbaye cet été, ça va saigner ! Saurez-vous résoudre l’affaire “Abbé Claude” ? À la lumière de votre lampe de poche, enquêtez en équipes pour découvrir la vérité sur cette sombre affaire et démasquer le meurtrier ! Tous les mardis du 21 juillet au 25 août. Sur réservation. À partir de 12 ans. .

Abbaye de Beauport 32 Chemin de l’Abbaye Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 18 58

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English :

L’événement Murder party L’Affaire Abbé Claude Paimpol a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol