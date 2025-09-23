Murder Party: L’affaire du cimeterre de l’Empéri Office de Tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence
Mardi 23 septembre 2025 de 20h à 22h. Office de Tourisme de Salon de Provence 71 Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2025-09-23 20:00:00
fin : 2025-09-23 22:00:00
2025-09-23
Après une mort mystérieuse au Château, l’enquête de police piétine.
L’agence des crimes non-résolus se trouve mandatée afin de faire toute la lumière sur le décès d’un éminent expert en armes. Mort naturelle ou crime crapuleux?
1 séance 20h
Château de l’Empéri
15€ A partir de 15 ans. .
Office de Tourisme de Salon de Provence 71 Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
After a mysterious death at the Château, the police investigation stalls.
German :
Nach einem mysteriösen Todesfall im Schloss treten die polizeilichen Ermittlungen auf der Stelle.
Italiano :
Dopo una misteriosa morte allo Château, le indagini della polizia si arenano.
Espanol :
Tras una misteriosa muerte en el Château, la investigación policial se estanca.
