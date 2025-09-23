Murder Party: L’affaire du cimeterre de l’Empéri Office de Tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence

Murder Party: L’affaire du cimeterre de l’Empéri Office de Tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence mardi 23 septembre 2025.

Murder Party: L’affaire du cimeterre de l’Empéri

Mardi 23 septembre 2025 de 20h à 22h. Office de Tourisme de Salon de Provence 71 Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23 20:00:00

fin : 2025-09-23 22:00:00

Date(s) :

2025-09-23

Après une mort mystérieuse au Château, l’enquête de police piétine.

L’agence des crimes non-résolus se trouve mandatée afin de faire toute la lumière sur le décès d’un éminent expert en armes. Mort naturelle ou crime crapuleux?



1 séance 20h

Château de l’Empéri

15€ A partir de 15 ans. .

Office de Tourisme de Salon de Provence 71 Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

After a mysterious death at the Château, the police investigation stalls.

German :

Nach einem mysteriösen Todesfall im Schloss treten die polizeilichen Ermittlungen auf der Stelle.

Italiano :

Dopo una misteriosa morte allo Château, le indagini della polizia si arenano.

Espanol :

Tras una misteriosa muerte en el Château, la investigación policial se estanca.

L’événement Murder Party: L’affaire du cimeterre de l’Empéri Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de Salon de Provence