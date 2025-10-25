Murder party L’affaire Forum Abbaye de Bégard Bégard

Murder party L’affaire Forum Abbaye de Bégard Bégard samedi 25 octobre 2025.

Murder party L’affaire Forum

Abbaye de Bégard 1 Rue de l’Hôtel de ville Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25 23:00:00

Date(s) :

2025-10-25

C’est la rentrée, tout le monde se demande quelle activité faire pendant l’année. Pour se décider, rien de mieux que d’aller faire un tour au forum des associations ! Elles sont toutes là, représentées par des bénévoles souriants et enthousiastes ! On retrouve des têtes connues, on rencontre de nouvelles personnes, chacun profite de ce moment convivial quand soudain, un cri déchire l’ambiance, une personne vient d’être retrouvée assassinée. La police a besoin de soutien pour comprendre ce qu’il s’est passé. Et si votre activité idéale était d’être détective ?! Venez faire vos preuves et mener l’enquête pour tenter de résoudre L’ Affaire Forum ! .

Abbaye de Bégard 1 Rue de l’Hôtel de ville Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Murder party L’affaire Forum Bégard a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol