Murder Party : L’ANTIDOTE partie II au Domaine de Montesson Parc Départemental de la Boucle de Montesson Montesson

Murder Party : L’ANTIDOTE partie II au Domaine de Montesson Parc Départemental de la Boucle de Montesson Montesson samedi 25 octobre 2025.

L’histoire :

En 2024, l’échec cuisant du projet NZT sur la base militaire Osiris a laissé derrière lui une catastrophe imprévue. Plusieurs cobayes contaminés ont survécu et, face à l’apparition de mutations incontrôlées, ils ont été transférés en urgence vers la base militaire Horus.

Mais le virus a évolué. Désormais, une simple morsure suffit pour transformer une victime en porteur. L’éminente virologue Pr. Catherine Johnson redoute le pire : une propagation massive et fulgurante hors des murs de la base. Pour l’instant, les sujets infestés demeurent confinés dans une zone hautement sécurisée, mais les protocoles commencent déjà à montrer des failles.

Aux côtés du discret mais redoutable Dr. Kurtzman, Johnson poursuit une course contre la montre pour élaborer un antidote au NZT. Pendant ce temps, la peur monte dans les couloirs. Le ministère de la Défense, obsédé par la dissimulation de son projet de “super soldat”, mobilise tous les moyens possibles. Un groupe de chercheurs spécialisés en virologie a été dépêché d’urgence sur la base Horus… mais personne ne semble prêt à affronter ce qui se trame derrière les portes scellées.

La nuit tombe, et la ligne qui sépare les chercheurs des cobayes… pourrait s’effondrer plus vite qu’ils ne l’imaginent.

Vous serez accueillis par les comédiens et mis en situation. Les militaires présents ce jour vous distribueront des documents secrets nécessaires à votre enquête. Vous serez ensuite conduit sur le plateau de jeu et plongé en immersion d’une zombie run pendant 45 minutes.​​

Pour toute demande, contactez Johanna Nuellas au 06 59 61 95 19

Matériel obligatoire:

Une lampe manuelle ou frontale

Une paire de basket​

Une tenue confortable permettant de courir

Toute personne n’étant pas bien équipée se verra refuser l’accès sans remboursement.

Conditions particulières :

Être en bonne forme physique

Ne pas souffrir de problèmes cardiaques

Activités interdites aux femmes enceintes

Avoir minimum 15 ans

Se présenter 15 min avant le début de sa session

Réservation obligatoire en ligne, aucune réservation ne sera acceptée sur place le jour J

Toutes personnes ne respectant pas ces conditions se verra refuser l’accès au jeu sans remboursement possible.

Aucune annulation possible

Aucun remboursement possible

Aucun casier ou vestiaire sur place, les joueurs devront conserver avec eux leurs effets personnels

Pas de WC sur place

Le 25 octobre 2025, à l’occasion de la fête la plus « DARK » de l’année ; Trictrac Event et le Domaine de Montesson vous donnent rendez-vous pour leur Murder Party…

Le samedi 25 octobre 2025

de à

payant

29 euros

Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-25T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-26T01:59:59+02:00

Date(s) : 2025-10-25T00:00:00+02:00_2025-10-25T23:59:00+02:00

Parc Départemental de la Boucle de Montesson 155 Av. Gabriel Péri 78360 Montesson