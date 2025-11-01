Murder Party Le dédale macabre Route du Château Puybarban

Murder Party Le dédale macabre Route du Château Puybarban samedi 1 novembre 2025.

Murder Party Le dédale macabre

Route du Château Château de Puybarban Puybarban Gironde

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 11:00:00

fin : 2025-11-01 12:30:00

Date(s) :

2025-11-01

Venez découvrir notre Murder Party déambulatoire et participative. Très librement inspirée des intrigues d’Agatha Christie, cette pièce inédite vous plongera dans un dédale meurtrier. Témoin d’une mort suspecte pendant un cocktail vous serez invité à mener l’enquête avec notre journaliste Jean Rampel et notre inspecteur Franck Valentin. Vous serez interrogé, puis vous assisterez aux interrogatoires des

différents suspects. Vous pourrez enfin donner le nom de votre coupable idéal, avant de découvrir les conclusions de notre enquêteur.

de spectateurs. .

Route du Château Château de Puybarban Puybarban 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 90 45 73

English : Murder Party Le dédale macabre

German : Murder Party Le dédale macabre

Italiano :

Espanol : Murder Party Le dédale macabre

L’événement Murder Party Le dédale macabre Puybarban a été mis à jour le 2025-09-13 par OT de l’Entre-deux-Mers