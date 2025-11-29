Murder Party Le Jeu des Dagues Saint-Étienne-de-Chigny

Murder Party Le Jeu des Dagues Saint-Étienne-de-Chigny samedi 29 novembre 2025.

Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny Indre-et-Loire

Tarif : 294 EUR

294

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

1624 Un meurtre s’invite à la cour du roi…

Saurez-vous lever le voile sur le coupable ?

Cet évènement inclus un accueil gourmand, la nuitée, le dîner, le brunch du lendemain ainsi qu’une enquête croustillante tout au long du week-end en partenariat avec Kemp Murder Party.

Pour une immersion en 1624, les costumes sont indispensables. 294 .

Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire beauvois@lamaisonyounan.com

English :

Murder Party The Game of Daggers

1624 A murder invites itself to the king’s court…

Can you uncover the culprit?

This event includes a gourmet welcome, overnight accommodation, dinner, brunch the following day and a lively investigation throughout the weekend

German :

Murder Party Das Spiel der Dolche

1624 Ein Mord lädt sich an den Hof des Königs ein…

Können Sie den Schleier über dem Täter lüften?

Diese Veranstaltung beinhaltet einen Empfang für Feinschmecker, Übernachtung, Abendessen, Brunch am nächsten Tag sowie eine knackige Ermittlung während des gesamten Wochenendes

Italiano :

Festa con delitto Il gioco dei pugnali

1624 Un omicidio avviene alla corte del re…

Riuscirete a scoprire il colpevole?

Questo evento comprende un’accoglienza da gourmet, il pernottamento, la cena, il brunch del giorno successivo e una vivace indagine per tutto il fine settimana

Espanol :

Murder Party El juego de las dagas

1624 Un asesinato tiene lugar en la corte del rey…

¿Podrás descubrir al culpable?

Este evento incluye una bienvenida gourmet, alojamiento, cena, brunch al día siguiente y una animada investigación durante todo el fin de semana

