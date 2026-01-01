Murder Party Le meurtre de la veuve Parodowski Office de Tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence

Murder Party Le meurtre de la veuve Parodowski

Samedi 24 janvier 2026 de 17h à 19h. Office de Tourisme de Salon de Provence 71 Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Après une mort mystérieuse au Château, l’enquête de police piétine.

La riche veuve Parodowski a été retrouvée criblée de coups de poignards dans sa résidence… Crime passionnel, crapuleux ou vengeance ? A vous de le découvrir…



Château de l’Empéri

15€ A partir de 15 ans. .

Office de Tourisme de Salon de Provence 71 Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

After a mysterious death at the Château, the police investigation stalls.

