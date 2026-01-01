Murder Party Le meurtre de la veuve Parodowski Office de Tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence
Samedi 24 janvier 2026 de 17h à 19h. Office de Tourisme de Salon de Provence 71 Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-01-24 17:00:00
fin : 2026-01-24 19:00:00
2026-01-24
Après une mort mystérieuse au Château, l’enquête de police piétine.
La riche veuve Parodowski a été retrouvée criblée de coups de poignards dans sa résidence… Crime passionnel, crapuleux ou vengeance ? A vous de le découvrir…
1 séance 17H00
Château de l’Empéri
15€ A partir de 15 ans. .
Office de Tourisme de Salon de Provence 71 Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
After a mysterious death at the Château, the police investigation stalls.
