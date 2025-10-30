Murder Party Le mystère du Lapin Blanc Wisches
Murder Party Le mystère du Lapin Blanc Wisches jeudi 30 octobre 2025.
Murder Party Le mystère du Lapin Blanc
4 rue de la Gare Wisches Bas-Rhin
Début : Jeudi 2025-10-30 20:00:00
fin : 2025-10-30
2025-10-30
Alice te convoque au pays des cauchemars pour résoudre le meurtre du Lapin Blanc.2 créneaux 15h à partir de 7 ans et 20h à partir de 10 ans. .
4 rue de la Gare Wisches 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 08 83 15 mediathequewisches@gmail.com
