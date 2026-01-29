Murder party Le rideau était rouge sang Médiathèque Freyming-Merlebach

Murder party Le rideau était rouge sang

Médiathèque 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07 22:00:00

2026-03-07

1927, Broadway, New York. Tandis que s’organise le casting du plus grand show du monde , un nouveau genre qu’on appelle comédie musicale et qui se tiendra dans un théâtre de Broadway, toute l’équipe artistique et technique s’affaire aux préparatifs, lorsqu’un drame survient en coulisses. Un assassinat vient d’être commis, un meurtre qui cache bien des secrets…

Découvrez les coulisses d’un spectacle à travers des saynètes immersives, interrogez les suspects et les témoins, récoltez les indices et percez tous les secrets, afin de résoudre ce mystérieux meurtre ! Dès 12 ans. Sur inscription auprès de la médiathèque.Adultes

Médiathèque 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 23 48 lamediatheque.fm@gmail.com

1927, Broadway, New York. While casting for The World’s Greatest Show , a new genre of musical comedy to be staged in a Broadway theater, the entire artistic and technical team is busy with preparations, when a tragedy occurs backstage. A murder has just been committed, a murder that hides many secrets?

Take a behind-the-scenes look at the show through immersive sketches, interview suspects and witnesses, collect clues and uncover secrets to solve this mysterious murder! Ages 12 and up. Registration required at the media library.

