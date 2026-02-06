Murder party Place du Cerf Le Tronchet
Murder party Place du Cerf Le Tronchet samedi 28 février 2026.
Murder party
Place du Cerf Elixir restaurant Le Tronchet Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Anniversaire de la Murder Party Boussingaud !
Session sur réservation, 40€ par personne. (repas + 4h de jeux) .
Place du Cerf Elixir restaurant Le Tronchet 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 88 30 24 61
