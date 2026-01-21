Murder Party les Femmes de Normandie Rue du Grand Jardin Sap-en-Auge
Murder Party les Femmes de Normandie Rue du Grand Jardin Sap-en-Auge samedi 28 février 2026.
Murder Party les Femmes de Normandie
Rue du Grand Jardin Médiathèque Sap-en-Auge Orne
En cette soirée de réjouissance, une inquiétante nouvelle vient troubler la fête l’une des femmes présentes n’est pas celle qu’elle prétend être. Voici des années qu’elle ment à ses consœurs, pour protéger un terrible secret. Mais ce soir, l’une d’entre elles a tout découvert… et l’a payé de sa vie ! Menez l’enquête et découvrez les femmes et personnalités féminines marquantes du territoire. .
