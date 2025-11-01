Murder Party Médiathèque Les Rousses
Murder Party Médiathèque Les Rousses samedi 1 novembre 2025.
Murder Party
Médiathèque 164 Rue Pasteur Les Rousses Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-01 18:00:00
fin : 2025-11-01 22:00:00
2025-11-01
Un crime ? Aux Rousses ? Mais que s’est-il passé dans ce village si paisible d’habitude ?
Plusieurs créneaux sur réservation. Enquête immersive !
C’est vous qui menez l’enquête au sein de la médiathèque et du foyer des personnes âgées. Quelques personnages seront à interroger pour découvrir le fin mot de l’histoire. .
Médiathèque 164 Rue Pasteur Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 86 88 96 fredable.theatre@gmail.com
