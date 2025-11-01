Murder Party Médiathèque Les Rousses

Murder Party Médiathèque Les Rousses samedi 1 novembre 2025.

Murder Party

Médiathèque 164 Rue Pasteur Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-01 18:00:00

fin : 2025-11-01 22:00:00

Un crime ? Aux Rousses ? Mais que s’est-il passé dans ce village si paisible d’habitude ?

Plusieurs créneaux sur réservation. Enquête immersive !

C’est vous qui menez l’enquête au sein de la médiathèque et du foyer des personnes âgées. Quelques personnages seront à interroger pour découvrir le fin mot de l’histoire. .

Médiathèque 164 Rue Pasteur Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 86 88 96 fredable.theatre@gmail.com

Murder Party

