Murder party L’hôte qui tombe a pic ! place du Colonel Laussedat Moulins

Murder party L’hôte qui tombe a pic !

place du Colonel Laussedat Maison Mantin Moulins Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27 21:00:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29

Un crime a été commis dans la maison de Louis Mantin ! Venez enquêter et interroger les suspects, émotions garanties !

.

place du Colonel Laussedat Maison Mantin Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A crime has been committed in Louis Mantin’s house! Come and investigate and question the suspects excitement guaranteed!

L’événement Murder party L’hôte qui tombe a pic ! Moulins a été mis à jour le 2026-02-10 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région