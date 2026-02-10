Murder party L’hôte qui tombe a pic ! place du Colonel Laussedat Moulins
place du Colonel Laussedat Maison Mantin Moulins Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-03-27 18:00:00
fin : 2026-03-27 21:00:00
2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29
Un crime a été commis dans la maison de Louis Mantin ! Venez enquêter et interroger les suspects, émotions garanties !
place du Colonel Laussedat Maison Mantin Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47
English :
A crime has been committed in Louis Mantin’s house! Come and investigate and question the suspects excitement guaranteed!
