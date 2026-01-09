Murder party L’inconnue d’Istanbul l’Archipel Fouesnant
Murder party L’inconnue d’Istanbul l’Archipel Fouesnant vendredi 27 février 2026.
Murder party L’inconnue d’Istanbul
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 14:00:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Stéphane Jaffrézic est l’auteur de nombreux romans policiers dont l’intrigue prend place dans la région. Il est aussi l’organisateur de murder parties (plus de 100 à ce jour !) très appréciées.
Cette fois, il s’insère dans la programmation que la Médiathèque de Fouesnant consacre cette saison à la Turquie. Recueillez des indices pour découvrir l’assassin. Mais, surtout, méfiez-vous des apparences et des a priori ! .
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Murder party L’inconnue d’Istanbul
L’événement Murder party L’inconnue d’Istanbul Fouesnant a été mis à jour le 2026-01-09 par OT FOUESNANT LES GLENAN