Murder party L’inconnue d’Istanbul l’Archipel Fouesnant

Murder party L’inconnue d’Istanbul

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Début : 2026-02-27 14:00:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Stéphane Jaffrézic est l’auteur de nombreux romans policiers dont l’intrigue prend place dans la région. Il est aussi l’organisateur de murder parties (plus de 100 à ce jour !) très appréciées.

Cette fois, il s’insère dans la programmation que la Médiathèque de Fouesnant consacre cette saison à la Turquie. Recueillez des indices pour découvrir l’assassin. Mais, surtout, méfiez-vous des apparences et des a priori ! .

