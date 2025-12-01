Murder Party Live Meurtre à l’Alticlub 3000 Le Manoir aux Légendes Laval-sur-Vologne
Le Manoir aux Légendes 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne Vosges
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-26 20:00:00
fin : 2025-12-26 22:30:00
2025-12-26
Chaque trimestre, rejoignez une soirée unique où le crime prend vie ! Plusieurs comédiens incarnent les suspects d’une affaire intrigante, et vous enquêtez en équipes de 6 à 8 personnes, jusqu’à 50 participants. Explorez la scène, interrogez les personnages et confrontez vos théories pour percer le mystère.
Bienvenue à l’AltiClub3000, centre de vacances perché au cœur des montagnes.. Alors qu’une violente tempête s’abat sur le site, coupant toute communication avec l’extérieur, le directeur du centre est retrouvé mort dans des circonstances aussi troublantes qu’inexplicables.
Accident tragique ou meurtre soigneusement dissimulé ?
Confinés par la neige, les participants vont devoir mener l’enquête au sein du personnel. Chacun a ses secrets, ses rancœurs, ses mensonges… et peut-être un mobile.
En interrogeant les suspects, en analysant les indices et en reconstituant la chronologie de la nuit, les enquêteurs en herbe découvriront peu à peu une vérité bien plus complexe que prévu.
Durée de l’aventure 2h30 environ
Réservation obligatoire sur le site internetTout public
Le Manoir aux Légendes 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est +33 7 68 29 73 90
English :
Every quarter, join us for a unique evening where crime comes to life! Several actors take on the role of suspects in an intriguing case, and you investigate in teams of 6-8, with up to 50 participants. Explore the scene, question the characters and confront your theories to unravel the mystery.
Welcome to AltiClub3000, a vacation resort perched in the heart of the mountains… As a violent storm descends on the site, cutting off all communication with the outside world, the resort?s director is found dead in circumstances as disturbing as they are inexplicable.
Tragic accident or carefully concealed murder?
Confined by the snow, the participants have to investigate among the staff. Everyone has secrets, grudges, lies? and perhaps a motive.
By questioning suspects, analyzing clues and reconstructing the chronology of the night, the budding investigators will gradually uncover a truth far more complex than expected.
Length of adventure: approx. 2h30
Reservations required on the website
German :
Nehmen Sie jedes Quartal an einem einzigartigen Abend teil, an dem das Verbrechen zum Leben erwacht! Mehrere Schauspieler verkörpern die Verdächtigen in einem faszinierenden Fall, und Sie ermitteln in Teams von 6 bis 8 Personen mit bis zu 50 Teilnehmern. Erkunden Sie die Bühne, befragen Sie die Figuren und stellen Sie Ihre Theorien einander gegenüber, um das Geheimnis zu lüften.
Willkommen im AltiClub3000, einem Ferienzentrum im Herzen der Berge. Während ein heftiger Sturm über den Ort hinwegfegt und jegliche Kommunikation mit der Außenwelt unterbricht, wird der Direktor des Ferienzentrums unter beunruhigenden und unerklärlichen Umständen tot aufgefunden.
Ein tragischer Unfall oder ein sorgfältig vertuschter Mord?
Die Teilnehmer sind vom Schnee eingeschlossen und müssen unter den Mitarbeitern ermitteln. Jeder hat seine Geheimnisse, seinen Groll, seine Lügen und vielleicht auch ein Motiv.
Durch die Befragung von Verdächtigen, die Analyse von Indizien und die Rekonstruktion des zeitlichen Ablaufs der Nacht werden die angehenden Ermittler nach und nach eine Wahrheit entdecken, die weitaus komplexer ist als erwartet.
Dauer des Abenteuers: ca. 2,5 Stunden
Reservierung auf der Website erforderlich
Italiano :
Ogni trimestre, partecipate a una serata unica in cui il crimine prende vita! Diversi attori assumono il ruolo di sospettati in un caso intrigante e voi indagate in squadre da 6 a 8, con un massimo di 50 partecipanti. Esplorate la scena, interrogate i personaggi e confrontate le vostre teorie per risolvere il mistero.
Benvenuti ad AltiClub3000, una località di villeggiatura arroccata nel cuore delle montagne… Mentre una violenta tempesta si abbatte sul luogo, interrompendo ogni comunicazione con il mondo esterno, il direttore del centro viene trovato morto in circostanze tanto inquietanti quanto inspiegabili.
Si è trattato di un tragico incidente o di un omicidio accuratamente celato?
Confinati dalla neve, i partecipanti devono indagare tra il personale. Tutti hanno segreti, rancori, bugie e forse un movente.
Interrogando i sospetti, analizzando gli indizi e ricostruendo la cronologia della notte, i giovani investigatori scopriranno gradualmente una verità molto più complessa del previsto.
Durata dell’avventura: circa 2 ore
Prenotazione obbligatoria sul sito web
Espanol :
Cada trimestre, participe en una velada única en la que el crimen cobra vida Varios actores asumen el papel de sospechosos en un intrigante caso, y usted investiga en equipos de 6 a 8, con hasta 50 participantes. Exploren el escenario, interroguen a los personajes y contrasten sus teorías para resolver el misterio.
Bienvenido a AltiClub3000, un complejo vacacional enclavado en el corazón de las montañas… Mientras una violenta tormenta se abate sobre el lugar, cortando toda comunicación con el mundo exterior, el director del centro aparece muerto en circunstancias tan inquietantes como inexplicables.
¿Fue un trágico accidente o un asesinato cuidadosamente ocultado?
Confinados por la nieve, los participantes tienen que investigar entre el personal. Todos tienen secretos, rencores, mentiras… y tal vez un móvil.
Interrogando a los sospechosos, analizando las pistas e hilvanando la cronología de la noche, los investigadores en ciernes irán descubriendo una verdad mucho más compleja de lo esperado.
Duración de la aventura: 2 horas y media aproximadamente
Reserva obligatoria en el sitio web
