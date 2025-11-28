Murder Party Live: Protocole Omega Le Manoir aux Légendes Laval-sur-Vologne

Murder Party Live: Protocole Omega

Le Manoir aux Légendes 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne Vosges

Chaque trimestre, rejoignez une soirée unique où le crime prend vie ! Plusieurs comédiens incarnent les suspects d’une affaire intrigante, et vous enquêtez en équipes de 6 à 8 personnes, jusqu’à 50 participants. Explorez la scène, interrogez les personnages et confrontez vos théories pour percer le mystère.

L’histoire: Un virus inconnu ravage la planète. Les gouvernements sont tombés, les laboratoires officiels ont été abandonnés, et les survivants s’accrochent à des miettes d’espoir.

Dans un vieux manoir isolé, un groupe de scientifiques a trouvé refuge. Ils y ont installé un laboratoire de fortune.. C’est là qu’est né le Protocole Omega, une potion expérimentale, unique, censée inverser les effets du virus.

Mais ce matin, le patient zéro, destiné à recevoir la toute première injection, a été retrouvé sauvagement éventré. L’unique dose de la potion a disparu.

Le médecin chargé de l’intervention ? En état de choc. Incapable de se souvenir de ce qui s’est passé… ou refusant d’en parler.

Durée de l’aventure: environ 2h30

Réservation obligatoireTout public

Le Manoir aux Légendes 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est +33 6 87 99 19 92

English :

Every quarter, join us for a unique evening where crime comes to life! Several actors take on the role of suspects in an intriguing case, and you investigate in teams of 6-8, with up to 50 participants. Explore the scene, question the characters and confront your theories to solve the mystery.

The story: An unknown virus is ravaging the planet. Governments have fallen, official laboratories have been abandoned, and survivors cling to crumbs of hope.

In an isolated old mansion, a group of scientists have found refuge. They have set up a makeshift laboratory… This is the birthplace of Protocol Omega, a unique experimental potion designed to reverse the effects of the virus.

But this morning, Patient Zero, who was to receive the very first injection, was found savagely disembowelled. The single dose of the potion had disappeared.

The doctor in charge? In a state of shock. Unable to remember what happened… or unwilling to talk about it.

Duration of adventure: approx. 2h30

Reservations required

German :

Nehmen Sie jedes Quartal an einem einzigartigen Abend teil, an dem das Verbrechen zum Leben erwacht! Mehrere Schauspieler verkörpern die Verdächtigen in einem faszinierenden Fall, und Sie ermitteln in Teams von 6 bis 8 Personen mit bis zu 50 Teilnehmern. Erkunden Sie die Bühne, befragen Sie die Figuren und stellen Sie Ihre Theorien auf, um das Geheimnis zu lüften.

Die Geschichte: Ein unbekannter Virus verwüstet den Planeten. Die Regierungen sind gestürzt, die offiziellen Labors wurden aufgegeben und die Überlebenden klammern sich an die Krümel der Hoffnung.

In einem alten, abgelegenen Herrenhaus hat eine Gruppe von Wissenschaftlern Zuflucht gefunden. Sie haben dort ein provisorisches Labor eingerichtet. Dort entstand das Omega-Protokoll, ein experimenteller, einzigartiger Trank, der die Auswirkungen des Virus rückgängig machen soll.

Doch heute Morgen wurde Patient Null, der die allererste Injektion erhalten sollte, brutal aufgeschlitzt aufgefunden. Die einzige Dosis des Tranks ist verschwunden.

Der Arzt, der den Eingriff vorgenommen hat? In einem Schockzustand. Er kann sich nicht an das Geschehene erinnern oder weigert sich, darüber zu sprechen.

Dauer des Abenteuers: ca. 2,5 Stunden

Reservierung erforderlich

Italiano :

Ogni trimestre, partecipate a una serata unica in cui il crimine prende vita! Diversi attori assumono il ruolo di sospettati in un caso intrigante e voi indagate in squadre da 6 a 8, con un massimo di 50 partecipanti. Esplorate il palco, interrogate i personaggi e mettete alla prova le vostre teorie per risolvere il mistero.

La storia: un virus sconosciuto sta devastando il pianeta. I governi sono caduti, i laboratori ufficiali sono stati abbandonati e i sopravvissuti si aggrappano a brandelli di speranza.

In una vecchia villa isolata, un gruppo di scienziati si è rifugiato. Hanno allestito un laboratorio di fortuna. Qui è nato il Protocollo Omega, una pozione sperimentale unica nel suo genere, progettata per invertire gli effetti del virus.

Ma questa mattina il paziente zero, che doveva ricevere la prima iniezione, è stato trovato brutalmente sventrato. La singola dose della pozione era scomparsa.

Il medico incaricato dell’operazione? In stato di shock. Non ricorda cosa sia successo… o non vuole parlarne.

Durata dell’avventura: circa 2 ore

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Cada trimestre, participe en una velada única en la que el crimen cobra vida Varios actores asumen el papel de sospechosos en un intrigante caso, y tú investigas en equipos de 6 a 8, con hasta 50 participantes. Exploren el escenario, interroguen a los personajes y pongan a prueba sus teorías para resolver el misterio.

La historia: Un virus desconocido está asolando el planeta. Los gobiernos han caído, los laboratorios oficiales han sido abandonados y los supervivientes se aferran a retazos de esperanza.

En una vieja mansión aislada, un grupo de científicos se ha refugiado. Han creado un laboratorio improvisado. Aquí nace el Protocolo Omega, una poción experimental única diseñada para revertir los efectos del virus.

Pero esta mañana, el paciente cero, que debía recibir la primera inyección, fue encontrado brutalmente destripado. La única dosis de la poción había desaparecido.

¿El médico a cargo de la operación? En estado de shock. Incapaz de recordar lo sucedido… o poco dispuesto a hablar de ello.

Duración de la aventura: 2 horas y media aproximadamente

Imprescindible reservar

