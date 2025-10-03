Murder Party Médiathèque De Carentan Carentan les Marais

Murder Party Vendredi 3 octobre, 20h00 Médiathèque De Carentan Manche

Murder party : Meurtres à la médiathèque

Tout est calme à la médiathèque lorsqu’à 8 h30 un cri retentit : la bibliothécaire jeunesse vient de trouver la chef de service Karine étendu sur le sol de son bureau, assassinée.

Des enquêteurs arrivent sur place vers 10h30 pour trouver le coupable.

Médiathèque De Carentan Square Hervé Mangon 50500 Carentan les Marais Carentan les Marais 50480 Manche Normandie 0233427425 http://mediatheque-carentan.net

Murder party : Meurtres à la médiathèque