Murder Party Médiathèque Françoise Sagan Paris

Votre mission semblait simple, transporter une cargaison scientifique vers une station orbitale. Mais en plein voyage, une explosion vous réveille brutalement de votre sommeil cryogénique. Un parasite extraterrestre s’est échappé de la cargaison.

Les scanners sont formels. Il a déjà trouvé un hôte parmi vous.

Symptômes étranges, comportements suspects, alliances inattendues… À vous d’observer, d’accuser, de convaincre et de découvrir ce qui s’est réellement passé avant que la situation ne devienne incontrôlable.

Découvrez cette murder party conçue et animée par Cosmo Chaos

Participez à un jeu d’enquête immersif dans l’espace !

Le vendredi 03 avril 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-03T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-04T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-03T19:00:00+02:00_2026-04-03T22:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr



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