Murder Party Médiathèque Françoise Sagan Paris
Murder Party Médiathèque Françoise Sagan Paris vendredi 3 avril 2026.
Votre mission semblait simple, transporter une cargaison scientifique vers une station orbitale. Mais en plein voyage, une explosion vous réveille brutalement de votre sommeil cryogénique. Un parasite extraterrestre s’est échappé de la cargaison.
Les scanners sont formels. Il a déjà trouvé un hôte parmi vous.
Symptômes étranges, comportements suspects, alliances inattendues… À vous d’observer, d’accuser, de convaincre et de découvrir ce qui s’est réellement passé avant que la situation ne devienne incontrôlable.
Découvrez cette murder party conçue et animée par Cosmo Chaos
Participez à un jeu d’enquête immersif dans l’espace !
Le vendredi 03 avril 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-03T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-04T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-03T19:00:00+02:00_2026-04-03T22:00:00+02:00
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)
Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)
Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr
Afficher la carte du lieu Médiathèque Françoise Sagan et trouvez le meilleur itinéraire
Prochains événements à Paris (Paris)
- Marc Fernandez présente son nouveau livre « Cops don’t cry », Librairie de Paris, Paris — 25 mars 2026
- LES DIMANCHES – SOIRÉE C3B & SIGNIS CINÉMA, Cinéma Chaplin Saint Lambert, Paris — 25 mars 2026
- Splendeurs du baroque Musée Jacquemart-André Paris — 26 mars 2026
- Drawing Now Paris Le Carreau du Temple Paris 3e Arrondissement — 26 mars 2026
- Spectacle : Dans le silence des paumes MAIF Social Club Paris — 26 mars 2026