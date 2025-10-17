Murder party, menez l’enquête au château de Quintin Impasse de la Pompe Quintin

Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-29 22:30:00

2025-10-17 2025-10-29 2025-10-31

Un crime a eu lieu au château de Quintin… La fine fleur des détectives est rassemblée par équipe pour tenter de comprendre qui a pu le commettre, avec quelle arme, à quelle heure, pour quelles raisons… Cet automne, venez résoudre l’affaire Bal masqué !

COMPLET les 29 et 31/10 .

Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 96 09 75

