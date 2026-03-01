Murder party Le Royal Metz

Murder party

Le Royal 2 Rue Gambetta Metz Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 17:30:00

fin : 2026-03-22 19:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Devenez les nouveaux enquêteur de la crim’ !

La police est à la recherche de nouveaux enquêteurs pour résoudre les affaires les plus complexes ! Serez-vous à la hauteur ?

Votre mission en équipe de 2 à 7 personnes, relevez le défi et démontrez vos talents d’investigation ! Indices cachés, interrogatoires de suspects, fausses pistes… Saurez-vous démêler le vrai du faux et prouver que votre équipe mérite sa place parmi les enquêteurs d’élite ?

Logique, résistance à la pression, esprit d’équipe, perspicacité… Rien ne sera laissé au hasard !Une immersion totale interagissez avec les suspects, plongez au cœur de l’enquête dans un lieu magnifique et historique.

Places limitées ! Ne laissez pas les criminels s’échapper, inscrivez vous vite et tentez de décrocher le titre des meilleurs enquêteurs de la soirée !

Déconseillé au moins de 12 ans, les personnes mineures devront être accompagnées d’un adulte.Tout public

.

Le Royal 2 Rue Gambetta Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Become the new CID investigator!

The police are looking for new investigators to solve the most complex cases! Are you up to the challenge?

Your mission: in teams of 2 to 7 people, rise to the challenge and demonstrate your investigative skills! Hidden clues, interrogation of suspects, false leads? Will you be able to sort out the real from the fake and prove that your team deserves its place among the elite investigators?

Logic, resistance to pressure, team spirit, perspicacity… Nothing will be left to chance! Total immersion: interact with the suspects and plunge into the heart of the investigation in a magnificent, historic setting.

Limited seating! Don’t let the criminals get away, register now and try your luck at becoming the best investigator of the evening!

Not recommended for under-12s. Minors must be accompanied by an adult.

L’événement Murder party Metz a été mis à jour le 2026-03-02 par AGENCE INSPIRE METZ