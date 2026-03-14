Murder Party Meurtre au bal masqué Forum Mirebeau-sur-Bèze
Murder Party Meurtre au bal masqué Forum Mirebeau-sur-Bèze vendredi 10 avril 2026.
Murder Party Meurtre au bal masqué
Forum 6 Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 19:30:00
fin : 2026-04-10 21:30:00
Date(s) :
2026-04-10
Venez mener l’enquête avec vos coéquipières et coéquipiers dans l’enceinte du Forum afin de résoudre le mystère autour du meurtre au bal masqué ! Qui a tué le PDG ? À vous de poser les bonnes questions ! .
Forum 6 Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 36 75 09 mediatheque@mirebeausurbeze.com
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English : Murder Party Meurtre au bal masqué
L’événement Murder Party Meurtre au bal masqué Mirebeau-sur-Bèze a été mis à jour le 2026-03-14 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)