Murder Party Meurtre au bal masqué Forum Mirebeau-sur-Bèze

Murder Party Meurtre au bal masqué

Forum 6 Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 19:30:00

fin : 2026-04-10 21:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Venez mener l’enquête avec vos coéquipières et coéquipiers dans l’enceinte du Forum afin de résoudre le mystère autour du meurtre au bal masqué ! Qui a tué le PDG ? À vous de poser les bonnes questions ! .

Forum 6 Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 36 75 09 mediatheque@mirebeausurbeze.com

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English : Murder Party Meurtre au bal masqué

L’événement Murder Party Meurtre au bal masqué Mirebeau-sur-Bèze a été mis à jour le 2026-03-14 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)