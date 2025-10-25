Murder party Meurtres au Moulin Moulin des loges Saint-Just-Luzac

Murder party Meurtres au Moulin Moulin des loges Saint-Just-Luzac samedi 25 octobre 2025.

Murder party Meurtres au Moulin

Moulin des loges Mauzac Saint-Just-Luzac Charente-Maritime

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

8 à 13 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-29 22:00:00

Date(s) :

2025-10-25 2025-10-29

Venez résoudre une enquête au cours de cette murder party qui vous emmènera dans les Marais de la Seudre entourant le Moulin des Loges, où depuis quelques jours les eaux deviennent plus mouvementées que jamais…

.

Moulin des loges Mauzac Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 31 42 27 moulin-des-loges@marennes-oleron.com

English :

Come and solve an investigation during this murder party which will take you to the Seudre marshes surrounding the Moulin des Loges, where for the past few days the waters have become more turbulent than ever…

German :

Lösen Sie einen Fall während dieser Murder Party, die Sie in die Seudre-Sümpfe rund um die Moulin des Loges führt, wo seit einigen Tagen das Wasser unruhiger wird als je zuvor…

Italiano :

Venite a risolvere un’indagine in questo murder party, che vi porterà nelle paludi della Seudre intorno al Moulin des Loges, dove da qualche giorno le acque sono più agitate che mai…

Espanol :

Venga a resolver una investigación en esta fiesta de asesinatos, que le llevará a las marismas de Seudre, alrededor del Moulin des Loges, donde desde hace unos días las aguas están más revueltas que nunca…

L’événement Murder party Meurtres au Moulin Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes