Murder Party (mise en scène par les élèves du conservatoire Maurice Ravel) Médiathèque Virginia Woolf Paris

Un crime vient d’être commis à la médiathèque, un horrible homicide, dont il vous appartient de trouver le coupable dans cette Murder Party, au cours de laquelle chaque élève endossera le rôle d’une personne proche de la victime.

Toutes et tous ont des raisons de passer à l’acte, mais un(e) seul(e) a osé le faire.

Saurez-vous trouver qui, en recoupant les nombreux indices disséminés sur les lieux avec les différents témoignages des protagonistes de cette affaire ?

À vous de jouer !

Les élèves du département Art dramatique du conservatoire du 13e arrondissement vous invitent à participer à un Cluedo géant dans tous les espaces de la médiathèque Virginia Woolf !

Le samedi 18 avril 2026

de 18h00 à 20h30

gratuit

Auprès d’un(e) bibliothécaire, au 01 44 08 12 71 ou à mediatheque.virginia.woolf@paris.fr

Public adultes. A partir de 15 ans.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-virginia-woolf-20602 +33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100095232668975 https://www.facebook.com/profile.php?id=100095232668975



