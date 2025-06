Murder Party Murmures de la Cité Besson 21 juin 2025 07:00

Allier

Murder Party Murmures de la Cité Château du Vieux Bostz Besson Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : Samedi 2025-06-21

fin : 2025-06-22

2025-06-21

Un cluedo géant au coeur de l’histoire.

Château du Vieux Bostz

Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 57 06 31 murmuresdelacite.contact@gmail.com

English :

A giant cluedo at the heart of history.

German :

Ein riesiges Cluedo im Herzen der Geschichte.

Italiano :

Un cluedo gigante nel cuore della storia.

Espanol :

Un cluedo gigante en el corazón de la historia.

L’événement Murder Party Murmures de la Cité Besson a été mis à jour le 2025-06-17 par Office du tourisme de Moulins & sa région