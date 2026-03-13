Murder Party Musée sous scellés Musée du Jouet Moirans-en-Montagne

Murder Party Musée sous scellés

Musée du Jouet 5, rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:30:00

fin : 2026-04-10 15:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Murder Party Musée sous scellés crime au cœur de l’exposition le 10 avril au Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne.

Durant une heure, observez, interrogez et rassemblez les indices pour élucider de meurtre de la conservatrice.

A partir de 8 ans, sur réservation. Visite libre incluse. .

Musée du Jouet 5, rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64

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English : Murder Party Musée sous scellés

L’événement Murder Party Musée sous scellés Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE