Longuenée-en-Anjou

Murder Party Nature morte

2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:30:00

fin : 2026-04-19 16:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Le dimanche 19 avril, prenez part, en famille ou entre amis, à une véritable enquête grandeur nature dans un lieu chargé d’histoire. .

2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 67 93 billetterie@anjou-theatre.fr

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English :

L’événement Murder Party Nature morte Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-14 par Destination Angers