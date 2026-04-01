Murder Party Nature morte Longuenée-en-Anjou
Murder Party Nature morte Longuenée-en-Anjou dimanche 19 avril 2026.
Longuenée-en-Anjou
Murder Party Nature morte
2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:30:00
fin : 2026-04-19 16:30:00
Date(s) :
2026-04-19
Le dimanche 19 avril, prenez part, en famille ou entre amis, à une véritable enquête grandeur nature dans un lieu chargé d’histoire. .
2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 67 93 billetterie@anjou-theatre.fr
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English :
L’événement Murder Party Nature morte Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-14 par Destination Angers
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