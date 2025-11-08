Murder party Niederbronn-les-Bains

Murder party

44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

2025-11-08

Venez résoudre le mystère d’un crime au sein du musée ! Sur inscription.

44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 36 37 service.educatif@niederbronn-les-bains.fr

English :

Come and solve the mystery of a crime in the museum! Registration required.

German :

Lösen Sie das Geheimnis eines Verbrechens im Museum! Nach Anmeldung.

Italiano :

Venite a risolvere il mistero di un crimine nel museo! È richiesta la registrazione.

Espanol :

¡Ven a resolver el misterio de un crimen en el museo! Inscripción obligatoria.

