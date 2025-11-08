Murder party Niederbronn-les-Bains
Murder party Niederbronn-les-Bains samedi 8 novembre 2025.
Murder party
44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 17:00:00
2025-11-08
Venez résoudre le mystère d’un crime au sein du musée ! Sur inscription.
44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 36 37 service.educatif@niederbronn-les-bains.fr
English :
Come and solve the mystery of a crime in the museum! Registration required.
German :
Lösen Sie das Geheimnis eines Verbrechens im Museum! Nach Anmeldung.
Italiano :
Venite a risolvere il mistero di un crimine nel museo! È richiesta la registrazione.
Espanol :
¡Ven a resolver el misterio de un crimen en el museo! Inscripción obligatoria.
L’événement Murder party Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte