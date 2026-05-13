Murder Party « Panique sur le chantier », Site du Fâ, Barzan-Plage

Murder Party « Panique sur le chantier » Samedi 23 mai, 10h30 Site du Fâ Charente-Maritime

Inclus dans le billet d’entrée. En accès libre, aux horaires d’ouverture du site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Menez l’enquête pour ramener le calme sur le chantier archéologique du Fâ. Adrien Valmont, responsable de secteur, a été retrouvé mort au pied du Moulin du Fâ. Meurtre ou accident ? Les suspects ne manquent pas parmi les personnes qui gravitaient autour de cet archéologue réputé : rivaux, collègues, guides-conférenciers… Tous avaient de bonnes raisons de s’en débarrasser. Soyez attentifs et perspicaces, relevez les indices et vérifier les alibis.

Attention, cette histoire est totalement fictive !

Site du Fâ 25 route du Fâ 17120 Barzan Barzan-Plage 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546904366 https://www.fa-barzan.com/ Dans un panorama exceptionnel au-dessus de l’estuaire de la Gironde, le site archéologique du Fâ à Barzan, en Charente-Maritime, vous accueille pour un voyage dans le monde gallo-romain. Véritable gisement pour les scientifiques, il dévoile peu à peu une ville portuaire antique, l’une des plus importantes de la façade atlantique ayant joué un rôle économique de premier plan en lien avec Mediolanum (Saintes).

Menez l’enquête pour ramener le calme sur le chantier archéologique du Fâ. Adrien Valmont, responsable de secteur, a été retrouvé mort au pied du Moulin du Fâ. Meurtre ou accident ? Les suspects ne :…

© Ophélie Lengrand