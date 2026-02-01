Murder Party Plénée-Jugon
Murder Party Plénée-Jugon samedi 21 février 2026.
Murder Party
Fangorn Tavern Plénée-Jugon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 19:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Scénario L’auberge du corbeau baveur. Sur réservation, places limitées. .
Fangorn Tavern Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 56 42 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Murder Party Plénée-Jugon a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor