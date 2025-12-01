Murder party Poker Hôtel Aiguille du Midi Chamonix-Mont-Blanc

Murder party Poker

Hôtel Aiguille du Midi 479 chemin Napoléon Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12 21:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Plongez au coeur d’une soirée exceptionnelle !



La médiathèque de Chamonix, en partenariat avec Yllar Montagne, vous invite à participer à une murder party unique en son genre une gigantesque enquête policière coopérative.

Hôtel Aiguille du Midi 479 chemin Napoléon Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 34 82 mediatheque@cc-valleedechamonixmb.fr

English :

Dive into the heart of an exceptional evening!



The Chamonix media library, in partnership with Yllar Montagne, invites you to take part in a one-of-a-kind murder party: a gigantic cooperative police investigation.

