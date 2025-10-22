Murder party Salle des associations Port-Saint-Père
Murder party Salle des associations Port-Saint-Père mercredi 22 octobre 2025.
Murder party
Salle des associations 13 rue de Pornic Port-Saint-Père Loire-Atlantique
Début : 2025-10-22 20:00:00
fin : 2025-10-22 22:00:00
2025-10-22
Amateurs de suspens et d’énigmes cette animation est faite pour vous ! Rendez-vous à Port-Saint-Père pour jouer les enquêteurs et autres détectives privés !
Une plongée dans les années 70, pour résoudre un crime dans la boîte de nuit « Saturday night » où Patrice Hernandez, qui vient de recevoir le « disque d’or » sera présent…
Que va-t-il donc se passer lors de cette soirée ?
Pratique
inscription obligatoire auprès de l’association Anim’Action avant le 1er octobre
lieu du rendez-vous communiqué à la réservation
Salle des associations 13 rue de Pornic Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 53 18 accueil@animaction.asso.fr
English :
If you’re a fan of suspense and enigmas, this is the event for you! Join us in Port-Saint-Père to play the role of investigator and private detective!
German :
Wenn Sie Spannung und Rätsel lieben, ist diese Animation genau das Richtige für Sie! Wir treffen uns in Port-Saint-Père, um Ermittler und andere Privatdetektive zu spielen!
Italiano :
Se siete appassionati di suspense ed enigmi, questo è l’evento che fa per voi! Venite a Port-Saint-Père e vestite i panni dell’investigatore o del detective privato!
Espanol :
Si le gustan el suspense y los enigmas, ¡éste es su evento! Venga a Port-Saint-Père y haga de investigador o detective privado
