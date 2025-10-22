Murder party Salle des associations Port-Saint-Père

Murder party Salle des associations Port-Saint-Père mercredi 22 octobre 2025.

Murder party

Salle des associations 13 rue de Pornic Port-Saint-Père Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 20:00:00

fin : 2025-10-22 22:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Amateurs de suspens et d’énigmes cette animation est faite pour vous ! Rendez-vous à Port-Saint-Père pour jouer les enquêteurs et autres détectives privés !

Une plongée dans les années 70, pour résoudre un crime dans la boîte de nuit « Saturday night » où Patrice Hernandez, qui vient de recevoir le « disque d’or » sera présent…

Que va-t-il donc se passer lors de cette soirée ?

Pratique

inscription obligatoire auprès de l’association Anim’Action avant le 1er octobre

lieu du rendez-vous communiqué à la réservation

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Port-Saint-Père .

Salle des associations 13 rue de Pornic Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 53 18 accueil@animaction.asso.fr

English :

If you’re a fan of suspense and enigmas, this is the event for you! Join us in Port-Saint-Père to play the role of investigator and private detective!

German :

Wenn Sie Spannung und Rätsel lieben, ist diese Animation genau das Richtige für Sie! Wir treffen uns in Port-Saint-Père, um Ermittler und andere Privatdetektive zu spielen!

Italiano :

Se siete appassionati di suspense ed enigmi, questo è l’evento che fa per voi! Venite a Port-Saint-Père e vestite i panni dell’investigatore o del detective privato!

Espanol :

Si le gustan el suspense y los enigmas, ¡éste es su evento! Venga a Port-Saint-Père y haga de investigador o detective privado

L’événement Murder party Port-Saint-Père a été mis à jour le 2025-09-12 par I_OT Pornic