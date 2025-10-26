Murder Party « Procès de la sorcière ! » [Cycle Ta mère la sorcière] Site abbatial de Saint-Maurice Clohars-Carnoët

Murder Party « Procès de la sorcière ! » [Cycle Ta mère la sorcière]

Site abbatial de Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2025-10-26 19:30:00

fin : 2025-10-26 21:30:00

2025-10-26

Partenariat avec l’association « Les Joueurs de Cornouaille »

Plongez dans l’atmosphère mystérieuse et captivante de notre jeu d’enquête. Dans un village où la peur et la suspicion règnent, une femme est accusée de sorcellerie.

Mais est-elle réellement coupable ou victime d’un malentendu ? A vous de mener l’enquête, d’interroger les habitants, de découvrir des indices ou de faire la lumière sur cette affaire intrigante.

Destinée aux adolescents et aux adultes, cette soirée vous invite à incarner un détective en herbe ou un citoyen du village, tous réunis pour dénouer le vrai du faux.

Saurez-vous déterminer si cette femme est une sorcière à tort ou à raison ?

Rejoignez-nous pour une expérience ludique, pleine de suspense et de surprises dans une ambiance à la fois mystérieuse et conviviale.

Préparez-vous à questionner, analyser et déduire… La vérité vous attend peut-être derrière chaque indice !

A partir de 10 ans. Sur inscription. .

Site abbatial de Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 65 51

