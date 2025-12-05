Murder Party qui a tué Kevin Guezennec ? Restaurant le Gwenn ha Du Guéhenno

Murder Party qui a tué Kevin Guezennec ? Restaurant le Gwenn ha Du Guéhenno vendredi 12 décembre 2025.

Murder Party qui a tué Kevin Guezennec ?

Restaurant le Gwenn ha Du 9 rue Nationale Guéhenno Morbihan

Début : 2025-12-12
2025-12-12

Saurez-vous retrouver le coupable ? Environ 2 heures, 15 € par personne, restauration sur place. Sessions adulte (+ de 16 ans) vendredi et samedi à 20h, session enfant (8-16 ans) samedi 14h. Réservation recommandée, places limitées.   .

Restaurant le Gwenn ha Du 9 rue Nationale Guéhenno 56420 Morbihan Bretagne +33 9 75 25 81 37 

