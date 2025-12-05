Murder Party qui a tué Kevin Guezennec ? Restaurant le Gwenn ha Du Guéhenno
Murder Party qui a tué Kevin Guezennec ? Restaurant le Gwenn ha Du Guéhenno vendredi 12 décembre 2025.
Murder Party qui a tué Kevin Guezennec ?
Restaurant le Gwenn ha Du 9 rue Nationale Guéhenno Morbihan
Saurez-vous retrouver le coupable ? Environ 2 heures, 15 € par personne, restauration sur place. Sessions adulte (+ de 16 ans) vendredi et samedi à 20h, session enfant (8-16 ans) samedi 14h. Réservation recommandée, places limitées. .
Restaurant le Gwenn ha Du 9 rue Nationale Guéhenno 56420 Morbihan Bretagne +33 9 75 25 81 37
